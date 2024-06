Enza in piena a oltre 11 metri: chiuso il ponte a Sorbolo

Reggio Emilia, 25 giugno 2024 -A causa delle abbondanti precipitazioni in Appennino, si è elevato alla soglia “rossa” il livello del torrente Enza. Pochi minuti prima delle quattro, nella notte, la quota ha raggiunto e superato gli undici metri a Sorbolo. E, come da prassi a questa misura, è stato chiuso al traffico il ponte stradale-ferroviario che collega Brescello a Sorbolo-Mezzani. Alle 5,30 il livello era in fase di stabilizzazione, a 11,32 metri al ponte di Sorbolo. La Protezione civile, tecnici comunali e provinciali stanno monitorando la situazione. Al momento non risultano situazioni di criticità per le aree abitate, ma non mancano i disagi al traffico dovuti alla chiusura del ponte e relativa deviazione del traffico su percorsi alternativi fra Brescello e Parma. Si raccomanda ovviamente la massima prudenza, evitando di avvicinarsi agli argini del torrente Enza. Il ponte dovrebbe restare chiuso per parte della mattinata, fino a quando il livello non sarà tornato sotto la quota degli undici metri. In calo all’alba il livello del Secchia in località Ponte Veggia, dopo aver raggiunto e superato la soglia rossa durante la notte. Nel frattempo è stato ripulito e riaperto al transito il sottopasso della strada provinciale 85 a Rubiera, che era stato interessato da un allagamento. In aumento nella Bassa il livello del torrente Crostolo, dopo che a Puianello e a Rivalta era stata superata la quota arancione per le abbondanti precipitazioni in Appennino. A monte i livelli del Crostolo sono in rapido calo. Evidenti i disagi anche in Appennino, dove ieri pomeriggio si è ripetuto un allagamento a Ponte Secchia di Cerredolo, a Toano, all’inizio della strada provinciale 19. La riapertura della strada è avvenuta verso le 20. Nel frattempo il traffico era stato deviato sulla Pp 90 per Cavola, poi sulla Pp 8 per Toano e Cerredolo per rientrare sulla Sp 486R.