Fabbrico, rinvenuto ordigno bellico nelle campagne

Fabbrico (Reggio Emilia), 12 dicembre 2023 - Vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale sono intervenuti nel pomeriggio nelle campagne di Fabbrico per mettere in sicurezza l'area in cui è stato rinvenuto un ordigno bellico della seconda guerra mondiale. Il rinvenimento è avvenuto in via Ponticelli, alla periferia del paese, in una zona al confine tra Fabbrico, Reggiolo e Rolo. E' stato un agricoltore a scorgere la granata inesplosa, subito segnalata alle forze dell'ordine quando ci si resi conto di cosa effettivamente si trattava. L'area è stata delimitata con nastro bianco e rosso. Inizialmente, durante i primi accertamenti, è stata chiusa anche la strada, per motivi di sicurezza. Ora si attende l'intervento degli artificieri per far brillare l'ordigno e rimettere in sicurezza la zona, dove si trovano edifici rurali al momento disabitati. Periodicamente emergono questi ordigni bellici, soprattutto durante scavi o ristrutturazioni. Il consiglio, in caso di rinvenimento, è quello di evitare di toccare l’oggetto, in quanto il rischio di esplosione è sempre possibile.