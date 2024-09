Frana, chiusa la strada Deusi-Secchio

Per sua natura la montagna si salva da allagamenti ma non dalle frane che le insistenti piogge spesso rimettono in movimento. Situazioni a rischio frane esistono un po’ nei territori di tutti i comuni dell’Appennino, in particolare in quello del comune di Baiso che, con i suoi calanchi, sono anni che sta lottando con la Protezione civile regionale per contenere vasti movimenti franosi, soprattutto lungo il versante Secchia dove le frane Poggio del Bue e Ca’ Lita costituiscono un cantiere sempre aperto.

Le persistenti piogge creano inevitabilmente dellle situazioni critiche. Precisa il sindaco di Baiso, Fabio Spezzani: "Abbiamo fatto un intervento preventivo in accordo con la proprietà della cava Ca’ Talami, perché alla luce di alcune problematiche sono stati creati due fossi di guardia per regimare l’acqua della stessa cava, così da farla andare direttamente al torrente Lucenta. Questo per evitare il rischio di arrecare danno alla strada comunale via Magliatica. Continuiamo a monitorare la frana di Ca’ Lita e in accordo con l’Agenzia della Protezione civile e la Provincia abbiamo organizzato un sistema pre-allertamento dei tanti cantieri, soprattutto Poggio Del Bue, quindi al piede di Ca’ Lita e a Ponte Secchia – sottolinea il sindaco Spezzani –. Ringrazio per la collaborazione la ditta Parenti costruzioni, Gallerini Piergiorgio, la polizia locale, l’ufficio tecnico e i cantonieri del Comune per il monitoraggio costante. Per ora va tutto bene".

La intense piogge che sono cadute in questi ultimi tre giorni, oltre a creare delle piene nei torrenti che vanno a gonfiare le acque dell’Enza e del Secchia, fanno diventare "sorvegliata speciale" la Gatta-Pianello: e quindi anche ieri notte il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, si è recato personalmente sul posto per accertarsi che non fosse invasa dalla piena del fiume Secchia. Nel comune di Villa Minozzo è stata chiusa, con ordinanza per frana, la strada Deusi-Secchio. Da sottolineare che comunque i due piccoli paesi non sono isolati, in quanto sono raggiungibili attraverso la viabilità comunale alternativa.

Si tratta qui di una vecchia frana che parte dall’argine roccioso che gravita sulla sede stradale, recentemente sistemata con la messa in opera di una rete paramassi che però ha ceduto, facendo rotolare il materiale roccioso sulla strada sottostante: in quel momento, per fortuna, su quella strada non transitava nessuno.

Settimo Baisi