Frontale in tangenziale: un 49enne in gravi condizioni

Frontale in tangenziale, nel tratto di via Bocconi, in zona San Maurizio. Lo schianto è avvenuto ieri poco dopo le 18. Un ferito grave di 49 anni è stato trasportato all’ospedale di Reggio in gravi condizioni, altre due le persone coinvolte, anche loro portate al Santa Maria Nuova, una ferita in modo lieve (un 86enne) e l’altra (una donna di 50 anni) in condizioni di media gravità.

A causa dell’incidente stradale, traffico bloccato ieri pomeriggio lungo la SS722 Var, all’altezza del km 0,100. Nello schianto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti due veicoli.

Sul luogo dell’incidente ieri pomeriggio sono intervenuti i soccorsi del 118 con due ambulanze e un’automedica, le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, con la polizia locale che ha svolto gli accertamenti della dinamica, oltre a occuparsi dela gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.