Girma è ancora disastroso. Lucchesi tra i pochi a salvarsi

BARDI 6. Un bel riflesso su Di Francesco al 32’, non può nulla dui due gol. Da capitano protesta in maniera vibrante con l’arbitro Massimi che convalida la rete di Gomes. FIAMOZZI 5,5. Non fa disastri e riesce a chiudere qualche iniziativa avversaria, ma non azzecca mai un cross e per un terzino non è un dettaglio di poco conto.

MERONI 6. Con le buone e soprattutto con le cattive resta a galla. Bruciato una sola volta da Di Francesco che però calcia a lato.

LUCCHESI 6,5. Scivolata provvidenziale su Henry all’8’, poi mette pezze assortite per tutta la partita e gioca con la leadership di un veterano a dispetto dei suoi 21 anni. Offre flash da predestinato. FONTANAROSA 5,5. Non gioca complessivamente una brutta partita e sfiora il gol con un tiro da fuori, ma il ritardo sul tap-in del raddoppio di Henry condiziona inevitabilmente la pagella.

IGNACCHITI 5,5. Parte come mezzala di rottura e raccordo sulla trequarti, ma combina pochino in entrambe le fasi (dal 21’ s.t. Maggio 5: se entra così, dà ragione a chi lo tiene in panchina).

STULAC 5. Un deciso passo indietro rispetto alla discreta prova offerta col Frosinone. Non inventa praticamente nulla e in fase d’interdizione è un fantasma. Appena si alzano i ritmi, lui annaspa (Dal 33’ s.t. Pettinari s.v. Ultima gara ufficiale in granata il 10 maggio col Parma. Una bella sponda per Vergara, alla lunga sarà utile: bentornato).

SERSANTI 6. Dà l’illusione del gol al 7’ con una bella volée, corre dietro a tutti e non molla di un centimetro, ma alla lunga è troppo solo.

MARRAS 5,5. Tra i più effervescenti nel primo tempo, poi cala alla distanza (dal 21’ s.t. Vergara 5,5: il gioiellino sembra aver smarrito il fluido magico. Deve recuperare al più presto lo smalto iniziale)

GIRMA 4,5. Terza partita da titolare e terzo flop. Perde palla in occasione del raddoppio del Palermo, sbaglia diversi controlli che, se stesse bene, gli riuscirebbero con facilità. In questo momento la Reggiana non può permettersi di aspettarlo. Insistere a schierarlo dal primo minuto rischia di esporlo a brutte figure anziché valorizzarlo (dal 1’ s.t. Portanova 5,5: un po’ meglio di Girma perché almeno si sbatte, ma non incide come potrebbe e dovrebbe).

VIDO 5,5. Si muove bene, da centravanti vero, e dà spesso appoggio alla manovra, ma al 53’ Gomes gli salva un gol sulla linea e da quel momento perde sicurezza. Poteva forse essere più altruista e passarla a Portanova tutto solo? Col senno di poi… (dal 21’ s.t. Okwonkwo 5: nell’unica occasione buona si fa trovare in fuorigioco. Esce dal campo al 94’ per un infortunio muscolare).

Francesco Pioppi