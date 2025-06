Giugno Musicale, il ‘Maestro’ Kutznetsov al Castello Medievale

Proseguono gli appuntamenti del Giugno Musicale a Montecchio Emilia, rassegna organizzata dal Comune di Montecchio Emilia e dalla Fondazione Giovannini con sei concerti a cura di Andrea Talmelli, tutti gratuiti. Oggi alle ore 18, nel cortile interno del Castello Medievale, si svolgerà uno dei concerti più attesi del cartellone del 2025: si esibirà infatti il pianista Artem Kutznetsov, vincitore del Premio Internazionale Chopin di Roma 2024. In programma musiche di Haydn, Granados, Liszt e Rachmaninov.

Pianista russo di Balasho, Artem Kutznetsov ha vinto il Premio Internazionale Chopin di Roma nel 2024 e vive e opera prevalentemente in Texas. E’ vincitore di oltre dieci premi internazionali tra cui il Young Texas Artists Music Competition, l’American International Competition, il Seattle International Piano Competition e il Dallas International Piano Competition. Acclamato per la sua arte, virtuosismo, lirismo ed energia emozionante, oltre ai recital solistici, collabora con orchestre nelle principali sale da concerto di tutto il mondo. È attivamente coinvolto nella sensibilizzazione musicale per le comunità meno servite, nonché in eventi educativi per giovani musicisti con più di 10 recital di sensibilizzazione in Texas e Washington, e ha tenuto più di 35 presentazioni e masterclass per studenti delle scuole elementari, medie e superiori.

La rassegna di concerti proseguirà poi domenica 22 giugno, sempre al castello Medievale, con un concerto speciale dedicato da Ivano Battiston (fisarmonica) e Paola Perrucci (arpa) a nuove iniziative discografiche. In programma autori della musica classica e moderna con interventi coreografici di Arp Dance di Parma.