Gli assi della stecca si sfidano a Guastalla: "Vogliamo diffondere il nostro gioco"

Ha preso il via ieri a Guastalla, per concludersi il 24 marzo, il quarto Trofeo Città di Guastalla-Memorial Adriano Cencioni, gara di biliardo organizzata da locale Ateneo del Biliardo, Federazione Italiana Sportiva Biliardo e Bowling e dal Comitato Regionale Emilia-Romagna sezione stecca. 192 gli atleti iscritti, provenienti da tutt’Italia. I partecipanti sono suddivisi in 24 gironi da 8 giocatori che si sfidano per entrare nel tabellone finale previsto dalle 11 del 24 marzo. Gli incontri vengono disputati con la formula "a scelta d’acchito" Italiana a punti 130 o Filotto 60 a punti 800. L’associazione Ateneo del Biliardo è nata nel 2017 e ha sede al centro sociale I Maggio di Guastalla. Diverse partite saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Youtube dell’Ateneo del Biliardo e sui vari canali social. "Il nostro scopo – conferma il presidente Luigi Panizzi (foto) – è diffondere il gioco del biliardo e dei principi di lealtà sportiva e aggregazione. La sala attualmente conta dieci tavoli per la stecca. E da alcuni mesi abbiamo inserito quattro biliardi pool che attraggono le nuove generazioni, permettendo anche un confronto intergenerazionale, socializzazione e creando un ambiente positivo in cui apprendere la disciplina sportiva oltre che divertirsi".

a.le.