"Hai reso felice chi ti ha ascoltato suonare"

"Hai saputo dare momenti di felicità a chi ti ha ascoltato". Un elogio funebre particolarmente commosso, quello che Bagnolo ha tributato ieri al suo figlio più illustre, il musicista Vanni Catellani, scomparso ieri l’altro a 93 anni.

"Gli artisti, con le loro opere, portano all’umanità un messaggio di pace". Le parole di Don Guerrino Franzoni, parroco della chiesa San Francesco da Paola, hanno sintetizzato bene tutto il percorso terreno di un artista che ha dedicato tutta la vita alla sua grande passione per la musica. Tanti amici (tra questi Mauro Del Bue), colleghi musicisti, presenti ieri per l’ultimo saluto e un abbraccio alla famiglia del trombettista reggiano. Mancavano i grandi nomi, quelli con i quali la sua lunga carriera si è intrecciata. Qualcuno se n’è andato da tempo, molti l’hanno ricordato attraverso altri canali. "Se ne va un pezzo di storia importante della nostra Bagnolo - ha ricordato il parroco - Tutta la famiglia di Giovanni “Vanni” era legata alla musica, dal padre, al fratello Sergio. Ma la vera morte è essere dimenticati. A lui, questo, non accadrà".

I ricordi legati al maestro, a colui che suonò con miti planetari come Louis Armstrong (Sanremo 1968) e che aveva come mito inarrivabile Chet Baker sono infiniti. "Lo chiamavamo enciclopedia, perché era la memoria storica della nostra musica", racconta Curzio Pattacini, figlio d’arte. Mentre Adelmo Sassi (Officina del Battagliero) ne sottolinea le doti di arrangiatore: "Un grandissimo musicista. Fu il primo a fondare una big band straordinaria". "Il suo squillo di tromba rimarrà infinito - racconta Stefano Dallari, il dentista dei vip - Quando veniva in studio ci faceva divertire. Era ironico e spiritoso". "Un grande professionista, un signore d’altri tempi", l’hanno ricordato ieri Iva Zanicchi e Orietta Berti, attraverso le pagine del Carlino. "Gli sarò sempre riconoscente per l’opportunità che mi ha dato agli inizi della carriera", ha detto l’aquila di Ligonchio.

Creativo, proprio come la musica che più amava, il jazz, dove è l’improvvisazione a farla da padrone. Ma anche severo e con gusti musicali ben precisi. Secondo le cronache, bocciò clamorosamente la grande Mina, ancora agli inizi della carriera e non promosse neppure un giovanissimo Gianni Morandi, quando, ancora ragazzino, cercava un posto al sole nel mondo delle settenote. "Grazie a Dio per averci donato questo grande artista", ha ricordato il parroco alla fine della cerimonia, poco prima di proseguire per il locale cimitero.