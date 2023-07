Harry Styles alla Rcf Arena di Reggio Emilia: zona rossa e strade chiuse

Reggio Emilia, 21 luglio 2023 – Tutto è pronto, Harry Styles arriva a Reggio Emilia. E per ogni grande evento c’è sempre un'ordinanza specifica; infatti in occasione del maxi concerto al Campovolo, con ben 103mila presenze, per agevolare il corretto svolgimento della manifestazione, evitare congestionamenti del traffico e tutelare i pedoni, sono pertanto previste alcune modifiche alla viabilità cittadina, limitate nello specifico alle strade vicine alla Rcf Arena.

COME ARRIVARE E PARCHEGGI

Leggi anche: La polemica sui volontari / Fan minacciate di morte

Concerto di Harry Styles a Reggio Emilia: come arrivare ai parcheggi

La zona rossa

A partire dalle ore 15 di oggi , fino alla fine del deflusso post concerto, via dell'Aeronautica, nel tratto da via Caduti delle Reggiane (esclusa) a Via Agosti (inclusa), è zona rossa; si può dunque percorrerla solo a piedi e sono di conseguenza chiuse le uscite delle vie laterali sulla via principale. Dalle 15 di oggi invece è stata chiusa al traffico via del Chionso, nel tratto da via Saragat alla Rcf Arena, ed è accessibile solo ai residenti e alle dirette attività, con la certificazione.

Domani, sabato 22, invece dalle 8 via Chionso è chiusa anche nel tratto da via Taddei a via Saragat. Dalle 15 interdetta al traffico pure via Montagnani Marelli; in questo caso possono passare i diretti ai parcheggi 'persone con disabilità prenotate', staff e gold. Via Adua, in direzione Est, avrà invece l'obbligo di svolta in via Bligny per tutta la giornata di domani. Resta chiusa al traffico per tutta la giornata di sabato, via Agosti; mentre via Gramsci, nel tratto che parte da via Bovio a via Adua/via Regina Margherita escluse, non è più accessibile dalle 22 di domani.

Uscite della tangenziale chiuse

Le modifiche alla viabilità riguardano anche le uscite delle tangenziali e dei sottopassi; saranno chiusi: l'uscita 3 della tangenziale Nord in direzione Modena, dalle 15 di sabato alle 2 circa di domenica; l'uscita 3 della tangenziale nord in direzione Parma dalle 8 di sabato fino al completo deflusso e il sottopasso ciclopedonale ,tra via Caduti delle Reggiane e Gavassa, dalle 00 di sabato alle 6 di domenica.