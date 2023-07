Concerto Harry Styles, scatta la polemica su Pd e volontari. Lisei (FdI): “Normali i turni da 10 ore?”

Reggio Emilia, 21 luglio 2023 – A sole 24 ore dal mega concerto della popstar britannica Harry Styles, che domani sera concluderà il suo ‘Love On Tour’ proprio nella nostra città emiliana, scatta la polemica.

Tutto nasce dalla volontà del Partito Democratico di Reggio Emilia, che collabora da tempo con la Rcf Arena contribuendo al successo delle sue iniziative, di reperire volontari per la distribuzione a bancone di alimenti e bevande durante l’evento di domani, con lunghi turni di 10 ore.

Non si è fatto attendere il commento del senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei: “Abbiamo appreso che lo stesso Partito Democratico, che urla e strepita per difendere i lavoratori con la proposta inutile e dannosa del salario minimo, cercherebbe volontari, quindi non pagati, per massacranti turni di 10 ore per il concerto di Harry Styles, che si terrà alla Festa dell'unità di Reggio Emilia. È lecito domandarsi se tutto ciò sia normale; un volontario, proprio perché tale, non dovrebbe decidere spontaneamente quanto aiutare invece di fare dei turni di ben 10 ore?”.

E chiede: “Non hanno pensato di assumere qualche lavoratore in regola? Per una volta proverebbero l'ebbrezza di creare lavoro e non solo di parlarne", conclude Lisei. “Sarà certamente tutto lecito, ma ancora una volta il Partito Democratico mostra il suo vero volto”.

Una nota di solidarietà arriva anche dalla Cisl Emilia Centrale, in particolare “ai lavoratori effettivi impegnati al concerto di Harry Styles, dalle forze dell’ordine ai tecnici agli operatori e della sanità. Ma a maggior ragione anche i lavoratori, sotto mentite spoglie di volontari, privi di tutele per i quali sono previsti turni anche di 10 ore e che inizieranno il servizio sotto il solleone dell’Arena dalle 14.30 di domani”.