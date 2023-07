La scaletta del concerto di Harry Style a Reggio Emila: l’ordine delle canzoni a Campovolo

Reggio Emilia, luglio 2023 - È tutto pronto a Reggio Emilia per il concerto di Harry Styles. La pop star britannica suonerà sabato sera 22 luglio all’Arena Campovolo, dove da giorni sono accampate le fan più accanite, finite anche nel mirino dell’odio social da parte di chi non ha potuto essere là così in anticipo. Saranno 103mila gli spettatori di questo mega evento pop: la conca dell’Rcf arena è stata suddivisa in otto settori.

Per chi arriva oggi o domani, inoltre, occorre tenere d’occhio le modifiche alla viabilità e le strade chiuse. Ma cosa canterà l’ex One Direction alla RCF Arena? Scopriamolo insieme.

Harry Styles Love on Tour 2023 Reggio Emilia (in foto in concerto a Londra)

Analizzando i brani selezionati dall’autore nei concerti passati si può tentare di ricostruire la setlist che suonerà sul palco di Reggio Emilia. Ecco la probabile scaletta:

Daydreaming

Golden

Adore You

Keep Driving

Daylight

She

Matilda

Satellite

Late Night Talking

Cinema

Music for a Sushi Restaurant

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful

Grapejuice

Watermelon Sugar

Fine Line

Sign of the Times

As It Was

Kiwi

Ad aprire il concerto sarà Wet Leg, il duo rock femminile formatosi nel 2019 sull’Isola di White. La band britannica è composta da Rhian Teasdale ed Hester Chambers, entrambe chitarriste e cantanti che mese dopo mese hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Il concerto di Harry Styles, includendo circa una ventina brani, durerà un’ora e 50 minuti. L’apertura del concerto con Wet Leg sarà alle 19.30, mentre l’orario effettivo di inizio concerto è previsto per le 20.45. Questo significa che, tra bis e qualche ritardo, dovrebbe finire intorno alle 23.