Apertura cancelli concerto di Harry Style a Reggio Emilia: orari e info utili

Reggio Emilia, luglio 2023 – Unica data italiana del Love on tour, il concerto di Harry Styles al Campovolo di Reggio Emilia chiuderà il suo giro (trionfale) in giro per il mondo iniziato nel 2022. La superstar mondiale del pop ha già macinato 83 date in 22 Paesi, con uno show lungo 44 serate in Nord America, 13 in America Latina, 7 tra l’Australia e Nuova Zelanda e, infine, 19 date in Europa che si chiuderanno proprio a Campovolo dove da giorni sono accampate le fan più accanite, finite anche nel mirino dell’odio social.

La scaletta del concerto

Il concerto di Harry Styles sarà aperto dalle Wet Leg

Per assistere i 103mila spettatori (previsto il tutto esaurito alla Rcf Arena) è stato predisposto un piano della Croce Rossa (video) che tenga conto del caldo torrido di questi giorni.

Per chi arriva, attenzione alle modifiche alla viabilità e le strade chiuse, ma anche alla congestione del traffico e alla zona rossa.

Apertura dei cancelli

L’apertura dell’Iren Green Park (Boulevard) a Campovolo è prevista per le 10 del mattino, mentre l’apertura dei cancelli all’area del concerto è prevista alle 12. Il Box Office/Infopoint sarà aperto dalle ore 11.

Orari

Lo spettacolo inizierà con l’esibizione delle Wet Leg alle 19,30: il duo musicale britannico è composto da Rhian Teasdale e Hester Chambers. Le due ragazze si sono conosciute nel college dell'isola di Wight nel 2009. Proprio l’anno scorso hanno pubblicato il loro album Wet Leg, che ha debuttato al vertice delle classifiche di Regno Unito e Australia, che ha riscosso un buon successo anche in altri Paesi come Germania, Irlanda e Paesi Bassi.

L’inizio del concerto di Harry Styles è previsto per le 20,45. Ad ogni modo, al pubblico è consigliato di arrivare nel catino dell’arena entro le ore 18. La durata dello show musicale, che include una ventina brani, sarà di circa di un’ora e 50 minuti.