Hommes promesso sposo dell’Unahotels: "Sì, in futuro mi piacerebbe restare a Reggio"

"Sono felice perché oggi (ieri, ndr) dopo tanto tempo ho ripreso ad allenarmi in un contesto agonistico di cinque contro cinque e sono grato a Reggio, al club, ai dirigenti e a tutta l’organizzazione per avermi dato questa opportunità di rimettermi in forma. Se mi immagino qui la prossima stagione? Certo, perchè no? Le possibilità ci sono, qui mi sto trovando bene sotto ogni punto di vista".

Daulton Hommes ‘promesso sposo’ della Unahotels per il prossimo campionato.

Ovviamente c’è un’estate di mezzo, un mercato che potrebbe spingere un giocatore del suo talento a ritornare in orbita Eurolega (prima dello stop era al Baskonia) ma la Pallacanestro Reggiana sta facendo tutto il possibile per mettersi nelle migliori condizioni di essere scelta. Come? Aprendogli le porte della squadra, aggregandolo al gruppo e ‘ospitandolo’ anche in città, visto che Hommes – che prima era a Bologna per effettuare la riabilitazione al ginocchio – si è trasferito in un appartamento in centro ed è stato lo stesso club biancorosso a darsi da fare per trovargli una sistemazione congeniale. Cercando di evitare suggestioni: quasi certamente non sarà un rinforzo biancorosso in vista dei playoff. In primis perché deve riprendere ritmo senza ‘forzare’ e poi perché la Pallacanestro Reggiana, salvo ‘imprevisti’, non è intenzionata a ritoccare in gruppo che sta crescendo e in cui tutte le tessere del mosaico sembrano essere andate a posto con l’uscita di Hervey. Per un eventuale tesseramento ci sarebbe comunque tempo fino al 9 maggio, di fatto solo tre settimane. Però, come detto, il general manager Coldebella ha capito che la situazione poteva essere interessante per entrambe le parti e si è costruito questa chance. Hommes avrà infatti la possibilità di ritrovare ritmo in un ambiente sereno ma competitivo, mentre coach Priftis avrà un professionista in più per alzare il livello degli allenamenti.

Coldebella non è nuovo a mosse del genere, visto che già in passato – con Okaro White a Kazan e con Kevin Hervey qui a Reggio – ha rilanciato la carriera di ottimi giocatori che però erano reduci da lunghi periodi di inattività. E in un certo senso anche l’operazione Black, pur con dinamiche diverse, ha dei punti in comune con gli altri ‘colpacci’ finalizzati in passato dal gm della Unahotels.

Gli addetti ai lavori ormai sanno che dietro a queste proposte c’è un progetto che, molto spesso, si rivela vincente anche grazie all’efficienza del preparatore atletico Sandro Bencardino, un altro dei ‘top player’ firmati da Reggio in estate.

Classe ’96, nato a Bellingham (costa Ovest degli States) Hommes è un’ala di 203 cm, con un tiro mortifero e grandi mezzi atletici. Arrivato alla Vanoli nel 2020-2021 dopo un’esperienza agli Austin Spurs, ha ‘dominato’ in Serie A (16,4 punti di media con il 42,7% da 3 e il 52,6 da 2 e 5 rimbalzi) tanto da guadagnarsi prima la chiamata dei Pelicans e poi quella del Baskonia dove la scorsa stagione si è fermato per infortunio.

Ora ha l’opportunità di ripartire da un contesto ‘a misura d’uomo’, ma sempre più ambizioso e che l’anno prossimo, molto probabilmente, farà anche le coppe. Le premesse dunque ci sono, vedremo poi se ci saranno gli estremi per mettere nero su bianco.