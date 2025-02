I Vikings devono invertire la rotta

Sfida interna per i Vikings Rubiera (2), in campo alle 18 al PalaBursi contro Eppan (13) alla disperata ricerca di punti salvezza. Con 4 lunghezze da recuperare sulla penultima piazza della classifica di Serie A Gold maschile, che garantisce l’accesso ai playout, la formazione rossoblù deve dimenticare in fretta l’imbarcata subita a Cassano Magnago e provare a rilanciarsi: la salvezza al momento appare lontana, ma basta un risultato positivo per provare a cambiare rotta. Nelle fila altoatesine attenzione a Oberrauch e Lollo, entrambi nella Top 15 dei marcatori del massimo campionato. "Non è l’ultima spiaggia ma siamo perfettamente consapevoli che bisogna fare risultato per vivere la classifica e per guadagnare morale", spiega il capitano rubierese Andrea Benci.

Le altre. In Serie A1 femminile derby esterno per la Casalgrande Padana (16), che alle 17 fa visita all’Ariosto Ferrara (21) con l’intento di riprendere la corsa dopo 2 sconfitte di fila: sfida nella sfida quella tra la padrona di casa Gadulfo e la casalgrandese Iyamu, rispettivamente prima e terza della classifica marcatrici con 143 e 119 centri all’attivo. "Abbiamo bisogno di 2 vittorie per blindare la permanenza in categoria senza passare attraverso gli spareggio – commenta la giovane Emma Baroni – e espugnare il PalaBoschetto significherebbe fare un deciso passo avanti verso la salvezza, oltre a darci slancio in vista della Coppa Italia".

In Serie A Bronze maschile, infine, trasferta sul campo della capolista per la Modula Casalgrande (8), che alle 18 fa visita al Montepradone (18) con l’intento di colmare il gap di 2 punti sulla zona promozione. "I nostri avversari stanno facendo un percorso praticamente perfetto, ma noi stiamo facendo passi avanti importanti dopo la sosta invernale, soprattutto dal punto di vista difensivo, e non abbiamo intenzione di fermarci", è il parere dell’esperto terzino ceramico Andrea Giannetta.