Incendio in una stanza per un caricabatterie

Un incendio si è verificato in un’abitazione e tutto a causa di un caricabatterie. È successo nella tarda serata di martedì scorso. Momenti di paura e apprensione a Roteglia di Castellarano.

L’allarme è scattato in via Radici in Monte per un rogo divampato in una casa in cui vive una giovane coppia. Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco con i loro mezzi per domare rapidamente le fiamme. I pompieri sono arrivati urgentemente nella frazione di Roteglia: hanno poi riportato la situazione di pericolo sotto controllo, evitando così ulteriori problemi e danni nell’abitazione. L’appartamento è stato messo in sicurezza.

A Roteglia, poco dopo le 23, sono giunti anche i carabinieri di Castellarano per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata durante l’incendio o le operazioni di spegnimento. Le fiamme sono state probabilmente provocate dal surriscaldamento di un caricabatterie, che era stato collocato sul comodino, all’interno di una camera da letto dell’edificio in via Radici in Monte. Le fiamme hanno poi interessato la stanza, l’appartamento purtroppo è inagibile in seguito all’incnedio.

m. b.