Infermiera salva neonato: “Un premio per Marianna Corda”

Scandiano (Reggio Emilia), 19 dicembre 2024 – Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti ieri pomeriggio ha incontrato Marianna Corda, l’infermiera di 52 anni che la scorsa settimana aveva salvato un neonato. Il bimbo, di nemmeno un anno, era stato colpito da un improvviso malore che aveva provocato un arresto cardiaco. L’infermiera è stata dunque ricevuta in Comune per ricevere il ringraziamento da parte del primo cittadino scandianese. Nasciuti si è congratulato con la professionista dell’arcispedale Santa Maria Nuova per il generoso e tempestivo intervento che ha permesso di salvare la vita al neonato nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre. Corda, durante l’incontro in municipio, ha ricordato l’importanza del ruolo degli infermieri condividendo con l’intera categoria il riconoscimento del sindaco Nasciuti.

“Mi sono complimentato con l’infermiera per il suo gesto compiuto a Bosco – sottolinea Nasciuti –. Sono contento che Marianna abbia accettato l’invito a partecipare a un incontro in municipio dove mi ha raccontato la storia del salvataggio e i drammatici minuti durante i primi soccorsi al bimbo. È una persona solare e umile. Mi attiverò anche, attraverso organi superiori, per assegnare un’onorificenza a Marianna”.

Marianna Corda, esperta nel campo dell’emergenza-urgenza, aveva subito praticato il massaggio cardiaco in modo manuale. Sul posto erano quindi intervenuti i mezzi d’emergenza prontamente inviati dalla centrale del 118 che aveva attivato l’ambulanza e il personale dell’automedica.

“Per me resterà il più bel regalo di Natale”, aveva riferito Marianna Corda al Carlino. La 52enne era appena uscita di casa e aveva sentito delle urla. “Mi sono accorta che era una donna che urlava in quanto il figlio piccolo non respirava più”, aveva confidato l’infermiera.