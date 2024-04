La Medicina non è amara per la Bmr Basket 2000

BMR BASKET 2000

86

VIRTUS MEDICINA

76

BMR BASKET 2000 REGGIO: Soncini ne, Alberione 26, Dias 19, Caroli 8, Paparella, Pedrazzi 5, Defant 12, Martelli ne, Amadio 9, Lusetti 7, Maramotti ne. All. Baroni.

VIRTUS MEDICINA: Murati 8, Curione 9, Poluzzi 7, Sabattani 7, Folli 14, Cattani 13, Lorenzini, Iattoni 13, Zambon 5, Ronchi ne, Martini 2, Galvani ne. All. Dalpozzo.

Arbitri: Vaccarella e Pezzoli di Bologna.

Parziali: 22-25, 37-36, 66-62.

Terza vittoria consecutiva per la Bmr Basket 2000 (10), che supera al PalaBigi la Virtus Medicina (6) e aggancia la vetta della poule playoff di Serie C, chiudendo di fatto i giochi per l’accesso alle semifinali. Gara spesso in equilibrio, decisa da due triple nel finale di Defant che danno il via libera all’allungo, con l’MVP Alberione che chiude poi i conti insieme ad Amadio.