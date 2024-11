L’assemblea pubblica alla Rocca

Dopo le discussioni politiche e il consiglio comunale segreto e a porte chiuse, a San Martino in Rio si parla dei problemi della gestione amministrativa dell’ente pubblico locale in una assemblea, stavolta pubblica, organizzata per martedì 6 novembre alle 21 alla Sala D’Aragona della Rocca del paese. A promuovere questo incontro è il gruppo Alleanza civica con i consiglieri Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni, invitando all’appuntamento anche i rappresentanti del gruppo Progetto San Martino, sempre dell’opposizione in paese.

Si tratta dell’incontro annuale che Alleanza civica propone per fare il punto della situazione con i cittadini. E in questa occasione sono numerosi i temi previsti: "Dalla questione della variante urbanistica 2013 a quella del 2020, il tema delle omesse autorizzazioni paesaggistiche, un finanziamento regionale concesso e poi revocato, le criticità nella rendicontazione di alcuni milioni di euro di finanziamenti ancora da incassare ormai da anni, personale in fuga perenne dagli uffici comunali, consigli comunali segreti…".

Senza contare, dichiarano i consiglieri promotori dell’incontro pubblico di martedì sera, "il centro storico abbandonato, la casa della comunità nel cortile di una scuola e senza parcheggi, il nuovo stadio che non procede, progetti che non decollano per la scuola di via Manicardi, la complanare di Gazzata ferma, via Roma che è tornata a essere un colabrodo, cantiere del Peter Pan fermo, e nessuna prospettiva sul ’palazzetto’ dello sport…".

Antonio Lecci