Maltempo a Reggio Emilia, fulmine incendia nido di cicogne

Reggio Emilia, 27 agosto 2024 - Il maltempo non risparmia neppure i nidi di cicogne. A Gavasseto, a Reggio Emilia, nel pomeriggio un fulmine ha scaricato la sua potenza proprio su uno dei nidi di cicogne che si trovano in quella zona. A essere colpito il nido più “storico”, che a causa del fulmine ha preso fuoco, andando completamente distrutto. I residenti, alla vista delle fiamme, si sono avvicinati, scoprendo che, per fortuna, in quel momento non c’erano animali nel nido. E ora è già scattata la mobilitazione per rifare il basamento, sperando che le cicogne possano tornare a nidificare in quello stesso punto. Il forte vento del pomeriggio, che ha accompagnato un rapido temporale, ha provocato qualche problema anche alla viabilità locale, con diversi alberi e grossi rami caduti sulle strade. E’ successo in alcune zone di Reggio città, tra cui la zona di San Bartolomeo, oltre che a Poviglio. Numerose le richieste di intervento per alberi e rami caduti nel distretto tra Correggio, San Martino in Rio e Rio Saliceto, oltre che a Fabbrico. Qui hanno operato vigili del fuoco e Protezione civile per liberare le strade dai rami e dalle piante. Non si registrano conseguenze alle persone e neppure a veicoli in transito.