Maltempo, danni e disagi. Infiltrazioni a scuola . Evacuati cinquanta bimbi

L’ondata di maltempo che ha fatto scattare l’allerta meteo sulla provincia di Reggio (diramata dalla protezione civile per tutta la regione Emilia-Romagna), ha causato danni e disagi.

La pioggia copiosa caduta costante e incessante durante tutta la giornata di ieri ha fatto scattare l’allarme nella scuola primaria di Canali nel pomeriggio. Dove un’infiltrazione d’acqua nel soffitto dei bagni del secondo piano, che inumidendo un sensore antincendio, ha fatto suonare l’allarme all’interno dell’edificio, dove alunni e insegnanti stavano facendo regolarmente lezione. Come previsto dalle norme di sicurezza il personale docente ha immediatamente collocato i bambini, una cinquantina in tutto, nel cosiddetto ‘spazio calmo’, il posto sicuro all’esterno dell’edificio individuato durante le esercitazioni di emergenza. Nel contempo è stata allertata dallo stesso personale scolastico la centrale operativa dei vigili del fuoco del comando di via della Canalina che ha inviato i soccorsi immediatamente.

I pompieri dopo aver verificato l’effettiva assenza di un incendio hanno disattivato l’allarme e ispezionato il tetto dell’edificio per comprendere le cause. "L’infiltrazione all’interno del soffitto del bagno si è verificata a causa di una fuoriuscita di un canale di gronda dalla sua sede naturale. Una volta ricollocata la grondaia tecnici e vigili hanno constatato il riassorbimento dell’infiltrazione all’interno dell’edificio e l’agibilità dello stesso", spiega una nota del Comune che fa sapere comunque che si "esclude qualsiasi forma di pericolo per alunni e personale scolastico" e che dunque "nella giornata di oggi le lezioni si svolgeranno regolarmente".

Paura anche ieri all’ora di pranzo per un grosso tiglio che si è abbattuto sulle auto in sosta nel parcheggio di via Cecati, nei pressi della rotatoria che porta al cimitero monumentale. Tre veicoli sono rimasti danneggiati, mentre non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che ci hanno impiegato diverse ore per rimuovere il grosso albero con ripercussioni anche sul traffico per consentire le operazioni. La pianta non ha però intaccato la carreggiata di circolazione.

Un albero è caduto anche in strada a Montecchio, intorno alle 17 di ieri pomeriggio. Anche qui sono intervenuti i vigili del fuoco col traffico che è andato letteralmente in tilt.