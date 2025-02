Margherita Hack, donna delle stelle. L’incontro "tra scienza ed etica"

Oggi alle 16 alla biblioteca comunale di Boretto si svolge una conferenza su "Margherita Hack tra scienza ed etica", che rende omaggio a una figura di grande spicco, un modello di insegnamento (foto). L’iniziativa viene organizzata dal comitato no profit Gualtieri Oltre presieduto da Elena Gollini e rientra nell’ambito del progetto artistico ’Margherita Hack, la signora delle stelle’.

"La visione esistenziale profonda della Hack, che ho potuto frequentare sia in ambito pubblico che privato – dice la Gollini – è stata di saggia lungimiranza su tanti fronti a livello sociale e collettivo. La Hack si è sempre schierata a favore e in difesa dei diritti e dei valori civili da indomita combattente gladiatrice. Le cause da lei perorate e sostenute sono dunque andate avanti di pari passo con le sue attività pregevoli di scienziata astrofisica geniale. Ecco, perché questo intreccio di argomenti e tematiche risulta in perfetta sintonia con la sua proiezione umana e con il suo ruolo di incarico professionale".

Previste anche letture selezionate a cura di Simona Mandurino e Nicola Di Lernia. Ingresso libero.