Montecchio, punto di primo intervento aperto tutti i giorni della settimana

Reggio Emilia, 4 gennaio 2023 – Protesta di un cittadino che si è rivolto al pronto soccorso di Montecchio e l’ha trovato chiuso, in quanto non aperto in orario serale e notturno: ora in merito alla vicenda, interviene la direzione dell’azienda Usl Irccs di Reggio Emilia: “Il Punto di primo intervento (Ppi) di Montecchio osserva l’apertura diurna tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 20. Ogni paziente che si presenti entro l’orario di chiusura viene accolto in sala d'attesa e sottoposto all’effettuazione del triage, secondo la procedura aziendale. Ne risulta perciò che l'orario di attività effettiva da parte dell’equipe dedicata sia certamente superiore alle 12 ore di apertura diurna.

Si coglie l’occasione per ricordare che dal 2 ottobre scorso è attiva la centrale telefonica unica (0522-290001) attraverso la quale opera il servizio di continuità assistenziale dalle 20 di ogni giorno feriale e nelle 24 ore dei giorni festivi e prefestivi. Dal 20 dicembre scorso, lo stesso numero è anche il canale di accesso ai Cau – Centri di assistenza e urgenza della nostra provincia. Ai due Cau già operativi rispettivamente a Reggio Emilia e Correggio se ne aggiungeranno nei prossimi mesi altri quattro, uno per ogni distretto sanitario del territorio.

Quanto ai servizi di emergenza-urgenza che coprono il territorio della Val D’Enza e alle scelte compiute in relazione all’ospedale Franchini, con la sola apertura diurna del Ppi, preme ricordare che questa organizzazione ha risposto a esigenze assistenziali imposte prima dal periodo pandemico, poi dalla perdurante difficoltà a reperire personale medico e infermieristico ed oggi si rivela coerente con la riforma regionale dell’emergenza urgenza.

Il numero di 18.000 accessi al Ppi nelle 12 ore di apertura giornaliera avvenuti nel 2023, peraltro, si discosta di poco rispetto a quanto si registrava quando il servizio era attivo nelle 24 ore.

La stessa riforma regionale ha contribuito, inoltre, a disegnare la nuova rete territoriale dei mezzi di soccorso (base, avanzato a leadership medica o infermieristica, elisoccorso) allo scopo di rendere ancora più efficiente il sistema e garantire i requisiti normativi previsti dai Livelli essenziali di assistenza (Lea).