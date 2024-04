OR, sfida nelle Marche. Può bastare un punto

All’OR Reggio Emilia (36) serve un punto, nel match che chiude la regular season di Serie A2, per centrare il secondo posto matematico. Reduce da due sconfitte consecutive, quelle rimediate con Prato e Atlante Grosseto, i granata viaggiano alle 16 alla volta di Potenza Picena (28), contro un avversario che è già certo del quinto posto: per sopravanzare Bologna, che osserva il turno di riposo, basta per l’appunto un pareggio, ma mister Margini (foto) ha bisogno di risposte soprattutto dal punto di vista della "fame" e della tenuta mentale, venute un po’ a mancare nelle ultime settimane, per preparare al meglio i playoff.

In Serie B Real Casalgrandese (33) e Bagnolo Calcio a 5 (32) si giocano il quinto e ultimo posto che vale l’accesso agli spareggi promozione: a partire favoriti sono i ceramici, che alle 16 ospitano al PalaKeope il Balca Poggese (30) e difendono un punto di svantaggio; più agevole il compito bagnolese, visto che è in programma la trasferta sul campo del già retrocesso Sant’Agata (11), ma Muto e compagni dipendono dai risultati altrui. In Serie C2, alle 17, il Futsal Shqiponja si gioca la promozione nella finale in programma a Bologna contro il Fossolo 76: Kabashi e compagni, dopo il 3-2 in semifinale al Ponte Rodoni, hanno le carte in regola per tagliare il traguardo. Nel memorial Velez, la Coppa di C1 e C2, il Guastalla ha conquistato la finale dopo il 4-2 di giovedì sera al Forlì: oggi alle 21 al PalaSavena la gara che assegna il trofeo contro la Pro Patria San Felice.