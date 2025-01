Ospizio, la protesta non molla. Il presidio davanti all’asilo: "Questo bosco è di tutti"

"Molla il carrello e abbraccia un albero" recitava uno dei cartelli esposti ieri durante il presidio organizzato dall’assemblea del Bosco Ospizio davanti alla scuola dell’Infanzia ’La Villetta’, in occasione degli open day. L’obiettivo era sensibilizzare i genitori dei futuri alunni sull’impatto del progetto Conad, che prevede la costruzione di un supermercato sull’area dell’ex Ospizio e l’abbattimento del bosco urbano.Il presidio, iniziato alle 16.30, è stato caratterizzato dalla distribuzione di volantini che spiegavano le motivazioni del presidio e del Comune. Presenti anche agenti della Digos, in funzione di sorveglianza. La scuola, tramite un docente, ha manifestato perplessità riguardo alla scelta del giorno, temendo che la presenza del presidio potesse dissuadere i genitori in visita. Il docente ha sottolineato che sarebbe stato opportuno un preavviso, pur chiarendo che la scuola non si oppone alle motivazioni dell’Assemblea del Bosco, ma alle modalità che, a suo dire, avrebbero potuto "spaventare" i presenti.Il presidio si è svolto in modo pacifico e ordinato, con i partecipanti pronti a rispondere a ogni domanda e a illustrare la propria proposta alternativa, volta alla conservazione del bosco come spazio essenziale per il quartiere.

Alcuni osservatori hanno sottolineato un "apparente ossimoro tra il progetto edilizio e la campagna promossa da Conad ’Forestiamo insieme l’Italia’".

Gli attivisti hanno confermato "l’importanza di aprire un dibattito chiaro e trasparente sul destino di questo prezioso polmone verde".

Nel frattempo stanno provocando uno scontro politico le parole di Federico Ruozzi, presidente dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia di Reggio: "Usare la scuola o disincentivarne l’iscrizione in modo strumentale per contrastare scelte non condivise o, ancora peggio, usare gli spazi limitrofi in momenti così importanti con l’idea di sfruttare l’incontro con le nuove famiglie per battaglie che, seppur legittime, esulano dal suo fine, è pericoloso e dannoso anche per la tenuta democratica di questi luoghi", risulta aver detto Ruozzi. Gli risponde il consigliere Dario De Lucia, di Coalizione Civica: "Non va bene nemmeno se famiglie e bambini manifestano per l’ambiente? Un evento per l’ambiente è sempre un momento positivo, soprattutto se coinvolge i giovani".

Emanuele Manzini