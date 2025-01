Pallamano, A1 femminile

CASALGRANDE PADANA21ADATTIVA PONTINIA28

CASALGRANDE PADANA: Ferrari E., Franco 3, Iyamu 8, Furlanetto 4, Niccolai Apostol, Artoni S. 4, Rondoni, Bonacini, Artoni A. 1, Orlandi, Baroni E., Giovannini 1, Ferrari L., Baroni S., Cosentino. All. Barani.

ADATTIVA PONTINIA: Sitzia, Podda 4, Colloredo 7, Manojlovic R. 4, Peppe, Apuzzo, D’Ambrosio 4, Stefanelli 4, Giardino, Gomez Hernandez 5, Piantini, Crosta. All. Manojlovic.

Arbitri: Bassan e Bernardelle.

Note: primo tempo 9-15. Sette metri: Casalgrande 2/5, Pontinia 2/2. Minuti di esclusione: Casalgrande 2, Pontinia 2.

Sconfitta casalinga per la Casalgrande Padana (14), che cede al PalaKeope contro Pontinia (22), seconda nella classifica di Serie A1 femminile. Priva di Lusetti, oltre che della lungodegente Rossi, la formazione ceramica è sempre costretta ad inseguire tolto un inizio promettente, con le laziali che consolidano col passare dei minuti il loro vantaggio fino a portare a casa la vittoria.

Nelle fila locali bene Iyamu, che accorcia a 10 le lunghezze di ritardo dalla vetta della classifica marcatrici.

"Sono mancati quei lampi di inventiva e lucidità in più, che mi sarei aspettata: parlo soprattutto della fase di attacco. Nel cercare la via del gol, ci siamo attestate su livelli inferiori rispetto ai nostri standard potenziale. Non ci piangiamo addosso, perché anche gli spunti positivi non mancano, soprattutto in difesa" è il commento a fine gara di Elena Barani, allenatrice delle padrone di casa.

In classifica la Casalgrande Padana è scesa al 7° posto e ora gli spareggi scudetto distano 8 punti: in compenso, le biancorosse hanno conservato un confortante e rassicurante vantaggio di 8 lunghezze sulla zona playout.