Parlamentari reggiani: tra i più presenti alla Camera e al Senato

Gli alunni sono diligenti, partecipano con impegno alle lezioni, ma per la valutazione aspettiamo la fine della scuola ovvero, nel contesto di cui parliamo, della legislatura. Un dato è indiscutibile: i parlamentari reggiani eletti alle Politiche del 2022, risultano tra i più presenti alla Camera e al Senato. Votano con assiduità e si impegnano, anche in missioni esterne.

Secondo i dati resi noti dagli uffici competenti dei due rami del Parlamento che arrivano fino al mese di novembre compreso, il parlamentare reggiano più assiduo risulta Gianluca Vinci, deputato di Fratelli d’Italia, che supera il 96% delle presenze in aula e relative votazioni. L’ex leghista è stato però considerato 405 volte in missione. Se si considera la mera presenza a Montecitorio, la palma della più costante partecipante al voto spetta a Ilenia Malavasi (foto), in quota Pd, che ha votato 10157 volte: il 94,8% del totale.

Se la cava bene pure Andrea Rossi, anche lui alla Camera coi dem: tocca l 82% delle presenze in aula, che diventa l’83,6% se si considerano le volte in cui era in missione. Sono 1754 (su 10.710) le votazioni a cui non ha partecipato, di cui 956 "senza portare la giustificazione", come direbbe un professore di liceo. Sono invece Stefania Ascari (M5s) e Gloria Saccani Iotti (FI), le deputate con più assenze. Entrambe però si sono sedute in aula per oltre i due terzi delle votazioni.

L’avvocata penalista di Correggio è stata molto più brava del suo leader Giuseppe Conte (24,2% di partecipazione) con oltre il 76% di presenze, che raggiungono l’80% comprendendo le volte in cui risulta "in missione". Saccani Iotti si è seduta tra gli scranni della Camera per il 79,6% delle votazioni. In Senato, attualmente, il territorio reggiano può vantare Graziano Delrio, che totalizza il 90,5% delle presenze ed è tra i senatori che partecipano di più ai lavori.

Per la Camera, il record del 99,95% di presenze spetta ad Alessandro Battilocchio (Forza Italia). Dietro la lavagna invece il leghista Vincenzo Angelucci, 0,12% di presenze, e l’ex compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, vicina al 6%. Al Senato ci sono invece due parlamentari, Bergesio della Lega e Iannone di Forza Italia, che non hanno mancato nemmeno una votazione, totalizzando il 100% delle presenze. Qui la meno diligente è la pentastellata Barbara Floridia (40% delle sedute).