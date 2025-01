Paura nella notte: brucia escavatore, l’incendio è doloso

Reggio Emilia, 28 gennaio 2025 – C’è l’ombra del dolo su un incendio divampato stanotte in un cantiere edile a Canali, all’angolo fra via Tassoni e via Tolstoj. Il rogo è avvenuto intorno alle 5,30, con le fiamme che hanno avvolto e bruciato un escavatore cingolato.

Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale della Canalina che hanno domato l’incendio. Sul luogo anche gli agenti della squadra mobile della questura reggiana che insieme ai pompieri hanno cercato di ricostruire l’origine del rogo, presumendo che dietro possa esserci la mano volontaria dell’uomo.