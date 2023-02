Reggio Emilia, ecco come sarà la futura piazza San Prospero

Un rendering della futura piazza San Prospero

Reggio Emilia, 10 febbraio 2023 – Ecco come sarà la nuova piazza San Prospero tanto amata dai reggiani. Tra il 20 e il 26 febbraio – come annunciato oggi dal Comune di Reggio – inizieranno i lavori che dureranno, secondo le previsioni, quattro mesi. Entro inizio estate dunque, la piazza dei leoni avrà un nuovo look, ma sempre nel rispetto della tradizione. Un’opera che si attende da anni con l’ultima riqualificazione risale al 1960. Ma dopo anni di rinvii, finalmente si è arrivati a dama per una nuova pavimentazione che oggi è praticamente distrutta dal tempo e dalle intemperie, con colate di asfalto “a macchia” dopo la prima fase di lavori – col rifacimento dei sottoservizi – nel sottosuolo, un anno fa.

Cosa cambierà? Il plateatico centrale, oggi leggermente rialzato, sarà abbassato allo stesso livello della piazza. Saranno eliminati quindi dislivelli e barriere per creare uno spazio unico accessibile anche ai disabili (saranno garantiti anche percorsi tattili per garantire l’orientamento ai non vedenti). La nuova pavimentazione conserverà il porfido rosso (coi cubetti che saranno tutti sostituiti) con riferimenti all’assetto ottocentesco. E cambierà anche la “trama” della disposizione dei ‘sanpietrini’: nel plateatico centrale la posa sarà ‘a correre’ con andamento lineare e a linee parallele, mentre nella restante parte di selciato sarà ‘ad arco contrastato’, come ventagli che si intersecano tra loro.

L’intervento nella piazza del patrono – con l’ok della Soprintendenza – sarà reso possibile grazie ai 750mila euro investiti dal municipio. Durante il cantiere, la Basilica, le residenze e le attività saranno sempre raggiungibili durante tutte le fasi dei lavori sfruttando soprattutto i ‘corridoi’ dei portici. “Con l’avvio della riqualificazione di piazza San Prospero, una delle più importanti, belle e identitarie della nostra città, manteniamo uno degli impegni più importanti presi all’inizio del mandato amministrativo, basato su una delle scelte politiche portanti: mantenere e accrescere la qualità dello spazio pubblico”, ha detto il sindaco Luca Vecchi, durante la presentazione di progetto e lavori ai media stamattina.