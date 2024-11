Gli sferra un pugno e lo rapina della catenina

Reggio Emilia, 2 novembre 2024 – Gli ha sferrato un pugno sul petto per rapinargli la catenina. È successo a Reggio, in viale IV Novembre, in zona stazione dove i carabinieri hanno denunciato un 37enne nordafricano con l’accusa di rapina. I fatti risalgono a martedì scorso quando la vittima, un 30enne residente nel capoluogo emiliano, stava camminando in compagnia della madre.

Lo sconosciuto 37enne si è avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta e all’improvviso gli ha tirato un pugno facendolo cadere a terra, approfittandone per strappargli la catenina. Infine, ha cercato di rubargli anche il telefonino, ma la madre della vittima è intervenuta facendolo desistere. I due sono andati a sporgere denuncia. I militari, avviate le indagini, sono risaliti al presunto responsabile già noto per precedenti di reati contro il patrimonio.