Rete di imprese alimentari: "Promozione all’estero come unico sistema"

Fare rete. Muoversi sui mercati internazionali come un ‘corpo unico’, per cercare di promuovere il meglio che un territorio ha da offrire e, contestualmente, attrarre clienti in mercati consolidati e nuovi.

Per questo, da ieri, è nata ufficialmente Re.t.e (Reggio Emilia Taste of Experience), ossia la prima rete di imprese reggiane del settore agroalimentare.

Si tratta di 14 imprese di piccole, medie, e grandi dimensioni con base operativa in territorio reggiano, e associate a Unindustria Reggio Emilia, con la finalità di promuovere al meglio i prodotti culinari ‘made in Reggio’ sullo scenario internazionale. Le imprese fondatrici ("ma la speranza è che il numero possa ampliarsi nel corso del tempo", come ha sottolineato Silvia Margaria, responsabile dell’area Internazionalizzazione di Unindustria) sono realtà importanti e conosciute come Cerreto, Dalter Alimentari, Ferrarini, Happy Mama, Il Borgo del Balsamico Società agricola, Industria Molitoria Denti, Industrie Montali, Lavorazioni Budella Reggiane, Lini Oreste & Figli, Medici Ermete & Figli, Montanari e Gruzza, Newlat Food, Reire e Società Agricola Venturini Baldini.

L’iniziativa, promossa e finanziata da Unindustria, è stata presentata ieri nella sede di via Toschi alla presenza del Direttore generale, Vanes Fontana, Matteo Verona (Responsabile Gruppi e Club di Unidinstria), Silvia Margaria, Fausto Papa (Presidente Gruppo Alimentare di Unindustria e Ad di Reire) e dei rappresentanti delle imprese presenti in Re.t.e.

"Presentarsi come sistema ha dei vantaggi significativi, soprattutto all’estero – sottolinea il presidente Papa –. Le attività della rete saranno orientate principalmente a promuovere e far conoscere maggiormente l’offerta di prodotti agroalimentari delle imprese reggiane nei mercati nazionali e internazionali, aderendo a fiere, missioni internazionali, eventi di ‘incoming’ e altre iniziative promosse dalla stessa rete".

"Accompagnare le aziende reggiane del comparto del food, con un bouquet di prodotti in generale abbastanza limitato, significa supportarle in mercati alquanto eterogenei – aggiunge Fontana –. Li affiancheremo nelle loro iniziative e, ove possibile, nell’attirare nuovi buyers e soggetti interessati".

"Come è nata questa iniziativa? – chiude Silvia Margaria –. In seguito agli ottimi risultati ottenuti a novembre 2023 a Dallas in occasione della manifestazione Taste of Italy. Un’esperienza che ci ha consentito di promuovere i nostri prodotti ed eccellenze. Convincendoci che questa fosse la strada giusta da percorrere. Ed è ciò che ripeteremo anche in Marocco tra poco, in una fiera multisettore, in un mercato complesso ma altamente stimolante per il nostro comparto".

Nicola Bonafini