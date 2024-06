Rischia di soffocare per choc anafilattico a Luzzara

Luzzara (Reggio Emilia), 11 giugno 2024 – Ha rischiato di soffocare a causa di uno choc anafilattico provocato da punture di zanzare.

E’ accaduto nel tardo pomeriggio di domenica al lido Po di Luzzara, dove era in corso "Indaco", un festival tra mercatino, musica e animazioni.

Tra i visitatori, anche un uomo di 48 anni, residente a Reggio, arrivato con amici a questo evento. Mentre era nell’area relax, al chiosco del lido del paese, è stato punto da alcune zanzare, in questo periodo molto numerose nella golena del Po. In pochi istanti l’uomo ha iniziato a manifestare una difficoltà nella respirazione, dovuta proprio agli effetti delle punture degli insetti.

Il 48enne, infatti, risulta essere allergico a questo tipo di punture. Proprio per questo aveva con sé un farmaco antistaminico da utilizzare in questi casi. E così è stato. L’uomo, in breve tempo, ha manifestato una ripresa nelle sue condizioni generali grazie proprio all’effetto del farmaco. Nel frattempo, però, vista la situazione iniziale, sono stati mobilitati i soccorsi sanitari, giunti al lido Po luzzarese con l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla e l’autoinfermieristica dell’ospedale di zona. E’ stato fatto decollare anche l’elisoccorso di Parma. Ma vista la situazione clinica dell’uomo decisamente migliorata, l’intervento dell’eliambulanza è stato annullato.

Il 48enne è apparso in condizioni rassicuranti. Solitamente simili choc anafilattici sono provocati da punture di insetti di ben più grosse dimensioni, come api, vespe o calabroni. Ma, pur se in forma più rara, sono possibili effetti dannosi anche dalle zanzare.