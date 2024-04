Rivi, il ministro alla celebrazione: "Ci riempie di gioia e gratitudine"

"Soddisfazione per la visita del ministro Sangiuliano: è una notizia che ci riempie di gioia e gratitudine". A dichiararlo è il comitato ‘Amici di Rolando Rivi’ dopo l’annuncio della visita, in programma per questa mattina, del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, atteso verso le 11 nella chiesa di San Valentino (Castellarano) per partecipare a una commemorazione del beato Rolando Rivi, il giovane seminarista di San Valentino martirizzato nell’aprile del 1945 da un gruppo di partigiani comunisti. "Pochi giorni fa siamo stati informati della visita del ministro – dice Emilio Bonicelli, segretario e portavoce del comitato –. Una piacevole sorpresa. Abbiamo dato l’annuncio anche ai nostri amici mercoledì in occasione del 79° anniversario del martirio di Rolando nella celebrazione nella basilica della Ghiara presieduta dall’arcivescovo Morandi. Oggi il nostro comitato parteciperà alla breve cerimonia e sarà rappresentato da Angelo Porro: è previsto un suo intervento per parlare anche della biografia e vita del beato". Bonicelli ricorda che Rolando "è stato un testimone della libertà: ha dato la sua vita per la propria fede per un progetto di pace e amore tra le persone. Fu ucciso mentre pregava. Oggi un ministro rende omaggio a un martire che ha portato un messaggio di pace, amore e riconciliazione". Non mancano le reazioni politiche per l’arrivo del ministro. "Giornata tutta reggiana oggi per il ministro Gennaro Sangiuliano che accompagneremo tra storia, cultura e architettura locali, tratti identitari della nostra comunità e azione politica", sottolinea Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

E ieri, a margine dell’incontro con il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, intervenuto a Parma sui temi europei, anche il candidato del centrodestra a sindaco di Reggio Giovanni Tarquini ha ricordato Rolando Rivi. "Ci sono voluti molti anni per accertare la verità storica sulla morte del Beato Rolando Rivi e proprio per questo il suo ricordo va mantenuto vivo, perché testimonia quanto sia importante lottare per la libertà di pensiero, contro ogni tipo di violenza, soprattutto quando mossa da ideologia”, dice Tarquini.

Matteo Barca