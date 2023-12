Saman Abbas: a Novellara la cerimonia per la cittadinanza onoraria

Novellara (Reggio Emilia), 27 dicembre 2023 – La città di Novellara di prepara a dare la cittadinanza onoraria a Saman Abbas. Il consiglio comunale per la cerimonia è stato convocato per stasera alle 19, dopodiché Saman sarà una cittadina italiana a tutti gli effetti.

Nella rocca municipale della cittadina reggiana si concretizza, così, un atto già deliberato un anno fa all’unanimità. In più, la proposta della cittadinanza alla memoria a Saman era stata avanzata l’anno scorso anche da Agnese Pini, direttrice di Qn-Carlino, Nazione e Giorno, dopo l'iniziativa lanciata dal giornalista pakistano Ahmad Ejaz, promotore anche di una petizione online che aveva raccolto migliaia di firme in poche ore.

Uccisa dai familiari per essersi rifiutata di sottostare a un matrimonio combinato la notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021 a 18 anni, Saman sarà comunque una ‘italian girl’, proprio come lei sognava di essere.

La ragazza era in Italia con un permesso di soggiorno: con la cittadinanza alla memoria si concretizza l’impegno approvato già da mesi.

In suo onore e ricordo è prevista anche l’istituzione del ‘fondo Saman’, che dovrà garantire risorse pubbliche e private per aiutare le donne in azioni di autonomia e di libertà, di ogni etnia e religione. Un fondo che dovrà anche finanziare attività formative per operatori sociali, insegnanti e per le forze dell’ordine.

Saman Abbas

Il processo Saman e la sentenza di primo grado

L’attribuzione arriva dopo la sentenza di primo grado del processo, che ha visto la condanna all’ergastolo dei genitori, a 14 anni di reclusione per lo zio Danish, ma anche l’assoluzione dei due cugini. Una giustizia, che anche la sindaca Carletti a definito “a metà”, perché “tutta la famiglia è complice”.

Il corpo della ragazza fu trovato il 19 novembre 2022, in un casolare in via Reatino a Novellara, dopo le indicazioni precise dello zio Danish, ritenuto il solo autore materiale del delitto. La fossa a circa 500 metri di distanza in linea d'aria dalla casa dove viveva la famiglia Abbas.