Saman Abbas, funerale in forma privata: "Bisogna tutelare il fratello, speriamo di farlo entro Pasqua"

Reggio Emilia, 4 marzo 2024 – Saranno in forma strettamente privata i funerali di Saman Abbas, quasi certamente a Novellara. E si spera di riuscire a organizzarli entro Pasqua, anche se ancora mancherebbero all’appello alcune autorizzazioni fondamentali.

Un altarino sorto in memoria della ragazza uccisa a Novellara

Si sta dunque concludendo l’iter per le esequie della 18enne pachistana uccisa nel 2021 dalla famiglia perché si opponeva ad un matrimonio combinato.

I funerali si svolgeranno però in forma non pubblica per tutelare – dal clamore e per la sua incolumità – il fratello di Saman, principale accusatore dei parenti che sono stati condannati (ergastolo al padre e alla madre di Saman che è tuttora latitante e 14 anni allo zio che per l’accusa eseguì materialmente il delitto).

"Io auspico di poter fare i funerali di Saman prima di Pasqua, ma stiamo ancora aspettando autorizzazioni, molto complesse da avere. Ce la stiamo mettendo tutto per stringere i tempi. Ancora il luogo non è stato definito, dobbiamo ancora scegliere con il fratello i particolari", spiega il sindaco di Novellara, Elena Carletti.

Ancora non ci sono data e luogo, dunque. Ma è certo che alle esequie non potranno partecipare cittadini, associazioni e la stampa.