San Martino in Rio, fra i trattori appare Luciano Spalletti

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 28 settembre 2024 - Il ct della nazionale azzurra, Luciano Spalletti, non si trova a proprio agio solo in stadi e in campi di allenamento, ma anche nelle campagne. Una passione, quella per il mondo agricolo, che giovedì lo ha portato a visitare la sede di Argo Tractors di via Lemizzone a San Martino in Rio, probabilmente in vista dell’acquisto di un trattore per le sue attività personali. Accompagnato dai dirigenti dell’azienda, è stato solo visto dagli operai, ma senza un vero e proprio contatto diretto con loro. E’ rimasto per breve tempo nell’azienda reggiana, per poi ripartire. Una presenza che comunque non è passata inosservata tra i dipendenti di Argo Tractors che non hanno potuto non riconoscere quel personaggio dello sport, professionista del calcio ma anche titolare di una casa vacanze nel Fiorentino, sulle colline, dove pratica pure attività rurale. E in questo caso un trattore Argo Tractors può fargli comodo.