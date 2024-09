Rubati due trattori in un’azienda agricola

Furto durante la notte tra lunedì e martedì di due trattori all’azienda agricola ‘Società agricola Casa Borri di Marco e Chiara S.S.’ a Benedello di Pavullo. I mezzi rubati sono un Same Dorado 90 e un Same Explorer 120 entrambi di colore rosso - nero, che i titolari dell’azienda utilizzavano più di frequente, specialmente durante il periodo della fienagione. Sono di recente acquisto, uno nel 2019 e l’altro nel 2021. Erano all’interno di un hangar ai lati del fieno lì costudito. Il furto dovrebbe essere avvenuto poco prima dell’una e mezza. Una telecamera di un immobile non molto distante ha registrato il passaggio dei due mezzi agricoli all’1,45. Alle 2,20 pare siano stati visti transitare nei pressi di Torre Maina di Maranello, poi si sono perse le tracce. Da Torre Maina si può proseguire verso Sassuolo, o in direzione di Vignola o Modena, ma non è escluso che i trattori siano stati caricati su camion a fatti così sparire. "Noi ci siamo accorti della brutta sorpresa verso le 3 quando siamo andati nella stalla per iniziare il lavoro della giornata – racconta Marco Malisano, socio assieme alla moglie Chiara Cantergiani –. Abbiamo avvertito i carabinieri di Pavullo che sono arrivati subito con due pattuglie e stanno svolgendo le indagini.

w. b.