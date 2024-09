Schiacciata con l’auto dal trattore, donna salva per miracolo

Monterubbiano (Fermo), 12 settembre 2024 – Ha perso il controllo del trattore e ha finito per schiacciare un’auto che proveniva dalla direzione inversa. Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di ieri a causa un terribile incidente verificatosi in via Contrada Aso, un paio di chilometri a sud della frazione Rubbianello di Monterubbiano.

Il mezzo agricolo è finito contro l’utilitaria e ha letteralmente schiacciato l’abitacolo con dentro una donna. A lanciare l’allarme è stato proprietario del trattore e sul posto sono subito intervenuti i sanitari della Croce Arcobaleno di Petritoli e i vigili del fuoco di Fermo. La conducente dell’auto, rimasta incastrata tra le lamiere, ha iniziato a gridare per chiedere aiuto ma è stata tranquillizzata dai soccorritori che sono riusciti, con non poche difficoltà, ha tirarla fuori. La donna è rimasta sempre cosciente e non corre pericolo di vita. Mezzora più tardi, a pochi chilometri di distanza, un motociclista è finito fuori strada a Petritoli. Anche in questo caso è stato necessaria l’eliambulanza e anche in questo caso, fortunatamente, il centauro non ha riportato conseguenze gravi.