San Sebastiano, la polizia locale di Reggio Emilia celebra il patrono

Reggio Emilia, 20 gennaio 2025 – La polizia locale di Reggio ha celebrato questa mattina il suo patrono, San Sebastiano. Occasione abituale, oltre al contesto religioso, anche per rendere note le cifre dell’attività e dell’impegno dei vigili urbani nel corso del 2024.

Dopo la benedizione dei mezzi, schierati in piazza Prampolini, e la santa Messa in duomo, officiata dal vicario generale del vescovo Morandi, monsignor Giovanni Rossi, le cerimonie sono proseguite in sala del Tricolore dove, alla presenza del sindaco Marco Massari, del prefetto Maria Rita Cocciufa, del questore Giuseppe Maggese, delle assessore Bondavalli e Bonvicini, e del presidente del consiglio comunale, Matteo Iori, il neocomandante del corpo, Italo Pasquale Rosati, ha illustrato il lavoro svolto dalla Municipale lo scorso anno.

Nello specifico, nel 2024, sono state accolte quasi 38mila richieste d’intervento, per gestire le quali gli agenti hanno svolto complessivamente 41.623 turni di servizio, di questi 2.787 nei giorni festive, e circa 8mila in orario serale e notturno. In tema di sicurezza stradale, che resta il fulcro operativo, pur se non numerico, dell’attività dei vigili urbani, sono stati registrati 2.436 interventi su sinistri: 8 di questi mortali, con 9 decessi.

Grazie alle indagini del comando di via Brigata Reggio è stato possibile rintracciare ben 135 conducenti fuggiti dopo un incidente: 22 di questi denunciati poi per omissione di soccorso. A questo si aggiungono 14.680 azioni di sicurezza urbana di varia natura. Importante anche la collaborazione con i cittadini.

Ad oggi sono 38 i gruppi di controllo di comunità, che si sono interfacciati in modo sistematico con la polizia locale segnalando 1.141 situazioni sospette poi verificate dagli agenti. In totale gli accertamenti per il contrasto al degrado urbano sono stati 1.065 con 51 ordini di allontanamento a carico di altrettante persone e 22 sanzioni per la violazione delle ordinanze sulla vendita e il consumo di alcolici.

In tema di contrasto alla microcriminalità, l’apporto dei vigili urbani ha portato al rinvenimento di 55 veicoli rubati, 6 biciclette ritrovate, 160 denunce a piede libero. Controllati 401 appartamenti nelle zone cittadine più a rischio; verifiche che hanno portato alla cancellazione dall’anagrafe di 124 persone con residenze fittizie.

Pregevoli i risultati riguardo al controllo nel terziario: accertate 5 violazioni di natura penale in tema di commercio e 35 violazioni nel settore edile. 566 le violazioni di sicurezza ambientale, 40 quelle riscontrate di maltrattamento agli animali. E’ proseguito costante anche il lavoro con le scuole in materia di educazione stradale “Maggio in strada”, “Edustratombola”, “Party in sicurezza”. 40 infine, ma non per importanza, gli agenti impegnati nelle diverse emergenze di protezione civile, in particolare legate alle alluvioni che hanno colpito il territorio cittadino tra giugno e ottobre. Oltre 30, nel complesso, gli agenti pubblicamente elogiati per meritorie azioni specifiche poste in essere durante l’attività lavorativa.

“Questa è la mia prima festa del patrono della polizia locale da sindaco – ha detto il primo cittadino di Reggio, Marco Massari – ma anche del nuovo comandante che da poche settimane, dopo il proficuo lavoro svolto da Stefano Poma, a cui va la nostra gratitudine, ha assunto un incarico così delicato. Ringrazio quindi Rosati per avere accettato questo incarico, a lui i nostri auguri per un lavoro ricco di frutti”. Massari ha poi elogiato l’intero corpo per tutte le attività che svolge, “che siano semplici o complesse, richiedono comunque ascolto”.