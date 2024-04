Sangiuliano in visita all’Ospitale della Misericordia. Nicolini: "Il ministero ha stanziato oltre un milione"

Una giornata in gran parte reggiana per il ministero della Cultura, Gennaro Sangiuliano, atteso questa mattina anche a Correggio per un evento che unisce cultura, storia, architettura da recuperare. Il ministro Sangiuliano alle 9,30 in centro a Correggio prevedere una visita alla chiesa di Santa Maria della Misericordia e all’annessa Ospitale. L’edificio religioso del XIV secolo è stato gravemente danneggiato dai terremoti del 1996 e del 2012, oltre che dal maltempo dello scorso anno.

Il Ministero della Cultura ha risposto positivamente anche grazie alle sollecitazioni arrivate in particolare dal consigliere comunale Gianluca Nicolini: "Il Ministero – dice – è intervenuto per la messa in sicurezza dell’Ospitale con la procedura di somma urgenza, stanziando subito 200mila euro e poi oltre un milione di euro per i lavori destinati a essere avviati a breve". Della chiesa, da tempo in disuso, si era parlato la scorsa estate per un cedimento strutturale favorito da infiltrazioni idriche. Pur prevedendo un intervento per la chiesa, finora nulla era in programma per l’Ospitale.

"Ma dopo il recente cedimento – dice Nicolini – la situazione è cambiata". Proprio l’Ospitale, già sede dell’antica confraternita della Misericordia a Correggio, aveva accolto anche importanti opere di Antonio Allegri, detto il Correggio.

a. le.