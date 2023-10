Sbaglia il bus e picchia l’autista. Ragazzo di 28 anni denunciato

La sua destinazione era Brescello. Ma quando ha capito che l’autobus su cui si trovava sarebbe transitato da Boretto, ma non dal paese di Peppone e don Camillo, un uomo di 28 anni ha preteso di essere comunque portato alla sua destinazione. Ma l’autista, pur con tutta la comprensione del mondo, non avrebbe potuto cambiare il percorso previsto dalla linea del trasporto pubblico.

E ha cercato di spiegare che a Brescello non ci sarebbe potuto passare.

Il passeggero, residente nella Bassa, è andato su tutte le furie, con toni arroganti e offensivi verso l’autista, tentando anche di aggredire l’autista, per fortuna al sicuro dietro l’apposita protezione del vano guida. Si sono trovati a passare, venerdì pomeriggio in via Romana a Poviglio, i carabinieri di Cadelbosco.

Con una pattuglia di rinforzo, i militari sono intervenuti per rasserenare il giovane passeggero, che è stato fatto scendere per poi essere denunciato per interruzione di pubblico servizio e minaccia aggravata.

A carico del ventottenne anche le immagini della videosorveglianza interna.

A quel punto l’autobus ha potuto riprendere finalmente il suo percorso, pur se con quasi mezz’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia.