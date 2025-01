Sbalzi di tensione e black out elettrici. Altri disagi in paese

Non si risolve il problema dei black out elettrici a Rolo.

Anche ieri, all’ora di pranzo, alcuni cittadini hanno segnalato dei problemi, con sbalzi di tensione che rischiano di provocare danni alle apparecchiature collegate alla rete elettrica. Un problema che in paese si sta verificando da tempo. Nei mesi scorsi non erano mancate neppure le polemiche per un disservizio alla pubblica illuminazione, con i cittadini a chiedere il ripristino del servizio per non far calare la sicurezza nelle zone che devono essere illuminate nelle ore serali e notturne. E ieri nuovi disagi, stavolta alla rete centrale, interessando anche le utenze private. In passato non sono mancati danni agli elettrodomestici, computer, centraline e attrezzature varie, proprio a causa di improvvisi e ripetuti black out. Una simile situazione si è avuta di recente pure in quartieri della zona ovest di Brescello.