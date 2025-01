Sventa la prima truffa ma non la seconda: denunciato il malvivente

Ancora una truffa ai danni di un’anziana ad opera di un finto carabinieri. L’episodio, accaduto il 22 ottobre scorso – vittima una signora di 92 anni – è arrivato all’epilogo: i carabinieri di Collagna, ai quali la vittima si era rivolta, sono riusciti a risalire all’identità del presunto truffatore. Denunciato un 20enne napoletano.

La vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che, presentandosi come carabiniere, aveva avvisato la donna di un incidente automobilistico capitato a suo figlio: la signora, non avendo figli maschi, ha riagganciato. Poco dopo però è stata nuovamente richiamata da un secondo uomo che, spacciandosi per il comandante della stazione carabinieri del paese, le ha riferito di essere da tempo sulle tracce dei truffatori che poco prima avevano provato ad ingannarla.

Il falso maresciallo ha asserito di aver intercettato la telefonata dei truffatori, ha tranquillizzato la donna e l’ha invitata a consegnare denaro ai truffatori, in modo da poterli incastrare con le mani nel sacco. Maggiore sarebbe stato il denaro, maggiore sarebbe stata la possibilità di mandare in galera i malviventi.

La donna ha preparato circa 200 grammi di gioielli, un orologio di valore e 3.000 euro in contanti che ha poi consegnato ad un giovane che si è presentato a casa sua. Avvenuta la consegna, il finto maresciallo ha ritelefonato alla donna invitandola ad andare in caserma per ritirare la refurtiva.

Dunque, oltre al danno la beffa. L’anziana, dopo essersi consultata con la figlia, si è resa conto di essere stata truffata e attraverso il fascicolo fotografico esibito dai militari, ha riconosciuto il giovane che è andato da lei per il prelievo di gioielli e denaro, denunciato per truffa.

