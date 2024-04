"Sviluppare e favorire intese pubblico-privato"

"Migliorare la rete delle infrastrutture, sviluppare piani di marketing, stringere alleanze e partnership pubblico-private per promuovere in Italia e all’estero il nostro territorio e la nostra cultura sono solo alcune delle iniziative che si potrebbero pianificare anche in tempi piuttosto rapidi. Non mancano le idee ai reggiani, né tantomeno le risorse per farlo. Ma è la consapevolezza del nostro reale potenziale la vera chiave di volta. Solo restituendo la fiducia nelle nostre potenzialità, solo offrendo sostegno e opportunità a tutti coloro che hanno idee e competenze si potrà costruire un futuro migliore per il territorio".