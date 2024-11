Tenta di sfuggire all’alt e sperona la Volante

Non siamo sulle celeberrime highway americane o sulle ripide strade di San Francisco, immortalate in tanti film e serie Tv, ma anche a Reggio, talvolta, le forze dell’ordine sono costrette a imitare gli spericolati colleghi americani per fermare dei criminali. E quello che è andato in scena intorno alle 19.30 di mercoledì è stato davvero un inseguimento da cinema, conclusosi con un brillante successo della polizia. I fatti: una Volante ha intercettato, in via Fratelli Cervi, un’auto che, alla vista della pattuglia, ha aumentato improvvisamente la velocità e ha cercato di sfuggire all’alt intimatogli effettuando manovre piuttosto pericolose. Ha preso quindi avvio un vertiginoso inseguimento con il conducente del mezzo che, più volte, vistosi raggiunto dall’auto della Polizia, ha tentato di non farsi catturare speronando e danneggiando il veicolo dei poliziotti. All’altezza di via Spallanzani, dopo l’ennesimo scontro tra le due auto, l’uomo, un 28enne di origine marocchina pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e legati alla droga, vistosi braccato, ha abbandonato l’auto continuando la sua fuga a piedi e scavalcando la recinzione di un’azienda. Il nordafricano, sottoposto a perquisizione personale sul posto, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish oltre a parecchio denaro contante. Poi, portato in Questura, ha insultato pesantemente gli agenti, tentando a più riprese di aggredirli, ma senza riuscirvi. Dopo i doverosi accertamenti il 28enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, e per lui è scattata una sanzione per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.