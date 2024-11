Incidente durante lo speedflying, morto Roberto Simonazzi

Gualtieri (Reggio Emilia), 3 novembre 2024 – Ha destato vasto cordoglio anche nel Reggiano la notizia della tragica scomparsa di Roberto Simonazzi, 46 anni da compiere il mese prossimo, vittima venerdì di un incidente sulla pista Sylvester a Plan de Corones. Roberto viveva da tempo a Borago, frazione di Brenzone sul Garda, ma era originario di Gualtieri, nella Bassa Reggiana, il paese dove vivono i genitori e una sorella. Molti gli amici reggiani rimasti affranti e increduli di fronte alla tremenda notizia, che ha in breve tempo iniziato a circolare in paese.

Simonazzi, che lavorava come elettricista, faceva parte di un gruppo di cinque persone e stava praticando lo speedflying, disciplina simile al parapendio ma che utilizza una vela più piccola e non rigida, per scendere più rapidamente e compiere salti ed evoluzioni. Uno schianto tremendo contro gli alberi a bordo pista non gli ha lasciato scampo. Verso le 14,30 una quota di circa 1.600 metri Simonazzi ha perso il controllo della propria vela, schiantandosi contro degli alberi. L’allarme è stato dato dagli amici che erano con lui e che non l’hanno visto arrivare a valle. Sul posto il Soccorso alpino di Brunico e quello della Guardia di finanza: il personale sanitario ha provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

La salma dell’uomo è stata imbarcata sull’elicottero Pelikan, che l’ha trasportata alla camera ardente all’ospedale di Brunico. Simonazzi era presidente e animatore della associazione sportiva dilettantistica Kiteclub di Malcesine. Era appassionato di vari sport: dal volo al kite alla mountain bike.