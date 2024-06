Tremila siepi, Bouih in pista. L’obiettivo è un biglietto olimpico

Torna in pista Yassin Bouih con un unico obiettivo, quello di migliorare il suo personale di 8’18’’37 sui 3000 siepi e portarlo magari vicino a 8’15’’ che è il minimo per partecipare alle incombenti olimpiadi di Parigi. Lo cercherà nella serata di oggi a Turku, in Finlandia, nel meeting dedicato al grande mezzofondista finnico Paavo Nurmi. Gli avversari, una quindicina, paiono essere di livello similare al nostro, con otto atleti che hanno stagionali da 8’16’’ a 8’21’’, ma Yassin non dovrà fare gara tattica per vincerla, ma solo veloce per il tempo: nel 2024 Bouih è 29° al mondo.