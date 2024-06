Tutto pronto per Elrow. Si balla con 40 deejay

Sbarca a Reggio Emilia il festival Elrow Town, nei vasti spazi dell’Iren Green Park. Un evento della durata di dodici ore in programma domani per uno show straordinario con cinque palchi, performance teatrali, giochi, spettacoli, collaborazioni speciali, collettivi creativi, più di 40 dj e oltre 200 performers. Un evento con animazioni da mezzogiorno a mezzanotte, che farà da richiamo per oltre 25 mila clubbers. Ma è facile ipotizzare la presenza di almeno trentamila partecipanti che arrivano da ogni parte d’Italia e pure dall’estero.

Colori vibranti, creatività senza confini e gioia pura. Elrow unisce musica, arte e performance teatrali per un’esperienza unica e immersiva. Le decorazioni, le scenografie e gli intricati stage design creano un vero parco giochi per clubbers e amanti della musica. In ogni area troverà un mondo a tema costruito con elementi interattivi ed effetti speciali: una foresta incantata, un meraviglioso mondo subacqueo, un sogno psichedelico. Yoda, cavalli e cavallerizzi abbigliati con i costumi piu` eccentrici…

Elrow Town vedrà esibirsi oltre 200 talentuosi ballerini, attori, acrobati, ginnasti, e altre figure spettacolari che renderanno l’esperienza ancora più emozionante. Massima attenzione anche alla sicurezza: all’uscita dello spettacolo sarà possibile effettuare alcol test (a carico dell’organizzazione del festival) e i controlli della polizia stradale e locale saranno rafforzati.

Consentite bevande con percentuale alcolica fino a 11 gradi e stop alla somministrazione dalle 23 alle 24, ovvero nell’ultima ora del festival.

Antonio Lecci