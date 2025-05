Ubriaco, aggredisce un avventore. Il questore gli vieta i bar per due anni

Violenta aggressione al bar, denunciato dai carabinieri di Castelnovo Monti un uomo in evidente stato di ebbrezza. Si tratta di un 45enne che, avrebbe aggredito brutalmente un uomo seduto all’esterno del bar, colpendolo con un bicchiere in volto e successivamente con numerosi pugni, anche mentre la vittima era già a terra.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti che, acquisite le prime informazioni testimoniali e le successive indagini a seguito della denuncia presentata dalla vittima, supportate anche dalle immagini di videosorveglianza, hanno acquisito elementi di presunta responsabilità nei confronti del 44enne. Quindi con l’accusa di lesioni personali aggravate i carabinieri di Castelnovo hanno denunciato alla Procura di Reggio il 45enne abitante a Castelnovo mentre il questore di Reggio ha ora emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi e locali di intrattenimento della durata di due anni.

L’episodio risale al 21 aprile quando un cittadino ha segnalato all 112 una lite in corso in un bar. Alle 20,30 è giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile. E’ emerso che la vittima, 45 anni, seduta al tavolo in compagnia di un’altra persona, senza motivo si è vista rovesciare in faccia il contenuto di un bicchiere prima di essere colpita con lo stesso bicchiere. Caduta a terra, la persona è stata investita da una serie di pugni. L’aggredito è stato trasportato al Sant’Anna, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico commotivo con ferita lacero-contusa: prognosi di 10 giorni. Per il denunciato, come si diceva, è scattata la denuncia e il divieto di accesso ai pubblici esercizi dalle 18 alle 6 della durata di due anni.

s.b.