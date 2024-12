Vercallo, strage da non dimenticare: "Daremo un nome ai caduti ignoti"

Lunedi scorso è stato celebrato l’80 anniversario dell’eccidio di Vercallo nel comune di Casina. Alla presenza del sindaco Stefano Costi, del presidente dell’Anpi provinciale Ermete Fiaccadori, di Massimo Storchi per Istoreco (che proprio pochi giorni fa aveva lanciato un appello per scoprire la vera identità di tre vittime ancora ignote) è stata deposta una corona di fiori sul cippo che ricorda le 12 vittime della strage fucilate tra il 21 e il 23 dicembre 1944. Pochi giorni prima due partigiani di ritorno da un’azione sulla via Emilia incrociarono una vettura tedesca di passaggio sulla quale aprirono il fuoco e ferirono gravemente il capitano Seifert. Il 21 dicembre i nazisti tedeschi uccidono sul luogo dell’azione partigiana cinque ostaggi prelevati da Ciano e un civile. Il 23 dicembre muore il capitano Seifert e i tedeschi decidono di fucilare altri 6 partigiani. Le vittime vennero lasciate per giorni esposti, sulla neve, nel luogo di esecuzione come monito.