Vinta dalla malattia a 42 anni. Addio a Valentina Agoletti

È stata vinta a soli 42 anni di età da una malattia contro con combatteva dallo scorso dicembre, quando erano iniziate le terapie con la speranza di superare l’ostacolo. Ma non ce l’ha fatta

Valentina Agoletti, deceduta nelle prime ore di ieri al Santa Maria Nuova di Reggio dopo mesi di intensa lotta contro la malattia.

Valentina abitava a Cadelbosco Sopra, ma era conosciuta anche in città per aver lavorato come impiegata alla Giocareggio, azienda con sede a Mancasale.

In precedenza era stata impegnata per anni alla reception del Park Hotel di Reggio.

Conosceva diverse lingue e aveva una grande dote di comunicazione con le persone. Era appassionata di viaggi, di cultura, amante degli animali e della natura in genere. Era circondata da tante amiche e amici, che frequentava nel tempo libero.

Lascia nel dolore la madre Giuliana, il padre Wander con Odissea, la sorella Floretta con Luca, il fidanzato Stefano, gli adorati nipoti Simone, Alice e altri parenti.

La camera ardente è all’obitorio del Santa Maria Nuova di Reggio in attesa dei funerali, affidati all’agenzia Tedeschi, fissati per domani alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Celestino a Cadelbosco Sopra.

La famiglia ha voluto esprimere un ringraziamento al personale del CoRe di Reggio, agli operatori del servizio infermieristico domiciliare, al dottor Clemente Votino, al personale del reparto di Pneumologia del Santa Maria Nuova.

Eventuali offerte possono essere destinate al Grade di Reggio.

a. le.